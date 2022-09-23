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تايلاند تلغي قيود كورونا للقادمين

مسافرون في أحد مطارات تايلاند
23 سبتمبر 2022 17:44

نقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الجمعة، قوله إنه سيتم تيسير السفر إلى البلاد اعتبارا من الأول من أكتوبر.
ولن يتعين على الزوار إبراز دليل على تلقي اللقاح ولا فحص نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد في المطار، حسبما قرر اجتماع للجنة الوطنية للأمراض المعدية، وفقا للتقارير.
وسيتعين على المصابين بالفيروس دخول العزل الذاتي إذا كانوا مصابين بأعراض شديدة، وفيما عدا ذلك يكفي وضع كمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي بموجب القواعد الجديدة.
شهدت الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند.
ويأتي تخفيف القواعد في إطار محاولة لإنعاش قطاع السياحة الحيوي في البلاد، وجذب السائحين مجددا إلى الوجهات السياحية الشهيرة في البلاد.  

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المصدر: د ب أ
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