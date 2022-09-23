روسيا تحذر من مخاطر صراع نووي

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن سفير روسيا في الولايات المتحدة قوله، اليوم الجمعة، إنه يريد أن يصدق أن موسكو وواشنطن ليستا على شفا السقوط في "هاوية صراع نووي". وحذر مسؤولون روس مرارا من نزاع نووي على خلفية الأزمة الحالية في أوكرانيا. إلا أن وكالات أنباء رسمية روسية نقلت عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية وإن مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا. وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، وقال، في خطاب بثه التلفزيون الروسي "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا". ولوّح ديميتري ميدفيديف، الذي شغل سابقا منصب الرئيس في روسيا ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أمس الخميس، باستخدام السلاح النووي للحفاظ على الأراضي التي سيطرت روسيا عليها في أوكرانيا.