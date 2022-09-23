4 قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية

قال مستشفى إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في انفجار وقع بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة. وقال خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول "بعد الصلاة، وعندما هم الناس بالخروج من المسجد، وقع انفجار... كل الضحايا مدنيون ولم يتضح العدد على نحو دقيق بعد". وأكد مستشفى الطوارئ الإيطالي القريب من مكان الانفجار، والذي تديره منظمة غير حكومية، إنه استقبل 14 شخصا توفي أربعة منهم فور وصولهم. وقع الانفجار في "وزير أكبر خان"، وهي منطقة في العاصمة كانت تضم سابقا مقرات السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي. وكان المسجد هدفا لهجمات في السابق من بينها انفجار وقع في يونيو عام 2020 أودى بحياة إمام المسجد وتسبب في إصابة بضعة أشخاص آخرين. والانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات دموية في الأشهر الماضية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد. لكن تنظيم داعش الإرهابي تبنى بعض التفجيرات في السابق.