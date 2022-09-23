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عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
23 سبتمبر 2022 15:09
قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجاراً هز العاصمة بعد ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة.
ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار الذي أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب وقوعه.
وسمع شاهد من رويترز الانفجار وقت صلاة العصر تقريبا في وزير أكبر خان.
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المصدر: وكالات
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