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انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية
23 سبتمبر 2022 15:50

بدأت مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا الجمعة استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، في خطوة دانتها كييف وحلفاؤها واعتبرتها غير قانونية وتمثل تصعيدا في النزاع.

والاستفتاءات التي تجري في مناطق دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا، لقيت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف وهمية.
وتأتي في أعقاب إعلان بوتين هذا الأسبوع تعبئة إلزامية لنحو 300 ألف من عناصر الاحتياط، والتي بدورها لقيت تنديداً في دول الغرب.

وجاءت التعبئة بعد استعادة القوات الأوكرانية غالبية منطقة خاركيف (شمال شرق) في هجوم كبير مضاد استعادت فيه كييف مئات القرى والبلدات التي ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.

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المصدر: وكالات
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