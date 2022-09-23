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حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات مشتركة

حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات مشتركة
23 سبتمبر 2022 13:10

وصلت حاملة طائرات أميركية كبيرة إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة لإجراء أول مناورة مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية، حيث يسعى الحلفاء إلى تعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" التي تعمل بالطاقة النووية رست في مركز قيادة أسطول كوريا الجنوبية في بوسان، على بعد 390 كيلومترا جنوب سول، وسط مخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أو استفزازات أخرى.

وجاء وصول حاملة الطائرات، وهي إحدى ركائز القوة البحرية الأميركية، بعد أن أعاد الرئيسان يون سيوك يول وجو بايدن تأكيد التزامهما بنشر الأصول الاستراتيجية الأميركية "في الوقت المناسب وبطريقة منسقة حسب الضرورة" خلال قمتهما في سول في مايو الماضي.

وصرح مسؤول في سول ليونهاب، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن "نشر حاملة الطائرات هنا يهدف إلى إظهار قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

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المصدر: وكالات
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