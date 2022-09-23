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إعلان حالة التأهب القصوى في أكبر بحيرة بالصين

إعلان حالة التأهب القصوى في أكبر بحيرة بالصين
23 سبتمبر 2022 09:09

أعلن إقليم جيانغشي بوسط الصين حالة التأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى، لإمدادات المياه لأول مرة بعد أن تضاءلت بحيرة بويانغ للمياه العذبة، أكبر بحيرة في البلاد، إلى مستوى قياسي منخفض، حسبما ذكرت حكومة الإقليم اليوم الجمعة.
وتعاني بحيرة بويانغ، وهي عادة منفذ فيضان حيوي لنهر اليانغتسي، أطول أنهار الصين، من الجفاف منذ يونيو، حيث انخفض منسوب المياه في نقطة مراقبة رئيسية من 19.43 متر إلى 7.1 متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال مركز مراقبة المياه في جيانغشي إن مستويات المياه في بويانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة، مع استمرار الحد الأدنى من هطول الأمطار. وقالت إن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60 بالمئة عن العام السابق.

وأبلغ ما يصل إلى 267 محطة أرصاد جوية في جميع أنحاء الصين عن درجات حرارة قياسية في أغسطس،  كما أدت موجة الجفاف الطويلة على طول حوض نهر اليانغتسي إلى تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية وألحق الضرر بنمو المحاصيل قبل حصاد الخريف.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة خففت من الجفاف في معظم أنحاء جنوب غرب الصين، إلا أن المناطق الوسطى لا تزال تعاني، مع ظروف شديدة الجفاف تمتد الآن لأكثر من 70 يوما في جيانغشي.

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