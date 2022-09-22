حكومة الصومال تؤكد أهمية القضاء على الإرهاب فكرياً ومالياً وعسكرياً

مقديشو (الاتحاد)

شددت الحكومة الصومالية على ضرورة القضاء على الإرهاب فكرياً ومالياً وعسكرياً وأهمية مواجهة الفكر المتطرف. وركز الاجتماع الأسبوعي للحكومة الصومالية الذي عقد أمس، في العاصمة مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، على جهود محاربة الإرهاب وضبط أمن البلاد، وتوجيه العمليات الجارية للقضاء على الإرهاب وتبني سياسات فعالة في القضاء على حركة «الشباب»، وفق ماذكرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا».

وأقر المجلس لائحة عقوبات على ممولي الإرهاب، وإعلان استراتيجية «الانتصار على الإرهاب»، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية رسمية مستقلة لمحاربة الفكر المتطرف، ودعوة مجلس الأمن القومي الوطني لاجتماع استثنائي لتوجيه الانتفاضة الشعبية ضد الإرهاب.

وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة وطنية لتعبئة وتنظيم العمليات القتالية الجارية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء ووزراء «الدفاع والأمن والداخلية والصحة والمالية والاتصالات والأوقاف والشباب وقادة القوات المسلحة» مع ضم كل من يراه رئيس الوزراء ضرورياً في هذه اللجنة مستقبلاً.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل برنامج محاربة الفكر المتطرف، التابع لمكتب رئيس الوزراء حالياً، إلى هيئة وطنية رسمية مستقلة لمحاربة الفكر المتطرف.

وأصدر مجلس الوزراء توجيهات لوزارة الداخلية بتنظيم مؤتمر وطني لتأميم وتنظيم جهود الانتفاضة الشعبية الحالية ضد الإرهاب، لبحث سبل دعمها وتعزيز فاعليتها لتحقيق مردود إيجابي من دون خلق مشاكل أمنية في مرحلة ما بعد الإرهاب.