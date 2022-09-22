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توثيق 17.6 ألف حالة تعذيب في سجون «الحوثي» الإرهابية

توثيق 17.6 ألف حالة تعذيب في سجون «الحوثي» الإرهابية
23 سبتمبر 2022 02:30

عدن (الاتحاد)

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كشفت تقرير حقوقي يمني، عن مقتل 15 صحفياً ومصوراً يمنياً برصاص ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتوثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون الميليشيات، بينهم 587 طفلاً و150 امرأة خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى الآن.
واستعرض التقرير أوضاع الصحفيين اليمنيين وما يتعرضون له باستمرار من خطر الترهيب والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد لحياتهم وعائلاتهم، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات ضد المدنيين التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
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