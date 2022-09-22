«الرئاسي اليمني»: انتهاكات «الحوثي» جرائم حرب

عدن (الاتحاد)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، المجتمع الدولي إلى إحداث تغيير في مقاربته للأزمة اليمنية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن انتهاكات الميليشيات ترقى إلى جرائم حرب.

وقال العليمي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن «الحلول التحويلية التي تتخذها الجمعية العامة شعاراً لها، تتطلب أولاً ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتلاك رادع لحماية العملية السياسية، وفتح الطريق أمامها بكل السبل»، مشيراً إلى أنه لايوجد «خيار أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش المدني».

وطالب العليمي المجتمع الدولي بإدانة التدخلات الخارجية في اليمن، كما ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى «جرائم حرب» في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، بما في ذلك استمرار معاناة عشرات آلاف اليمنيين المهجرين والمخطوفين والمخفيين قسراً والمعتقلين.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالموقف الموحد للمجتمع الدولي إزاء القضية اليمنية، ومواقف تحالف دعم الشرعية.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أمس، مع وزيرة الدولة في الخارجية السويسرية ليفيا ليو، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في اليمن ومسار الهدنة والدور المنشود لعضوية سويسرا المقبلة في مجلس الأمن خلال العامين 2023 - 2024 في دعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الهدنة والدفع بجهود العملية السياسية لتحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.