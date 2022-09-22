البرهان: ملتزمون بتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تعهد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، بالتحول الديمقراطي في بلاده عبر إجراء انتخابات شفافة.

وقال البرهان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77: «ملتزمون بالعمل على تحقيق السلام وتعزيز الانتقال السلمي وصولاً للتحول الديمقراطي عبر انتخابات نزيهة وشفافة».

وأضاف: «قررنا انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار والسلطة لإتاحة المجال للقوى المدنية لتشكيل حكومة». وجدد التأكيد على مواصلة العمل مع البعثة الأممية لدعم الانتقال السياسي في السودان، مؤكداً أيضاً على استمرار التعاون مع قوات الأمم المتحدة المتواجدة في أبيي. وقال: «قدمنا كافة أشكال الدعم لتحقيق التوافق الوطني»، معتبراً أن اتفاق جوبا للسلام حقق الأمن والسلام والاستقرار في إقليم دارفور. ومضى في حديثه: «قدمنا كافة أشكال الدعم للآلية الثلاثية ورغم ذلك استغرق عملها فترة طويلة لكنها لم تحقق المطلوب منها ما عقّد مسار حوار التوافق الوطني».