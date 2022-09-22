عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

والتقى سموه معالي جابريليوس لاندسبيرجيس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي يان ليبافسكي وزير خارجية التشيك، ومعالي زبيجنيو راو وزير خارجية بولندا، ومعالي أنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية مملكة النرويج، ومعالي أورماس رينسالو وزير خارجية أستونيا، ومعالي جيرومي خافيير والكوت وزير خارجية باربادوس.

وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الأزمة في أوكرانيا وأزمة الطاقة والغذاء، وسبل تحقيق الاستقرار في السوق العالمي، وتعزيز الجهود العالمية المبذولة لصون السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز الشراكات العالمية والتعاون الدولي، في مواجهة التحديات الحالية من أجل خلق فرص متنوعة لتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات.

كما جرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وهذه الدول في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والسياحية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

وتم استعراض سبل تحفيز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، وأهمية التركيز على تحقيق التقدم في هذا الملف الذي يرتبط، بشكل مباشر، بمسارات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مختلف الدول، كما جرى أيضاً خلال اللقاءات استعراض استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

كما التقى سموه، على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي جوانا الكساندرا وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة. وعقب اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي وزيرة خارجية السلفادور على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

كما وقع سموه ومعالي جوانا الكساندرا على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات والسلفادور.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.