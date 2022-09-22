«الصحة العالمية» قلقة من تراجع فحوص كورونا

ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق المعني بمحاربة كوفي لدى المنظمة الدولية
23 سبتمبر 2022 00:59
أعربت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن قلقها من الانخفاض العالمي في فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد. وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد- 19 لدى المنظمة الدولية، إن تراجع الفحوص يعني أن اكتشاف سلالات جديدة يزداد صعوبة. وذكرت فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الفيروس ما زال ينتقل «بمستوى مرتفع للغاية حول العالم». وأعربت عن قلقها إزاء الطريقة التي يستمر بها الفيروس في التحور. وأضافت الخبيرة «هذا أمر يقلقنا بشدة. تتناقص قدرتنا على رصد السلالات والسلالات الفرعية حول العالم بسبب انخفاض المتابعة». وشدد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مجددا الخميس، على أنه بينما تلوح نهاية الجائحة في الأفق، لا بد أن تستمر الاستراتيجيات الرامية لمكافحته. وقال جيبريسوس، عبر رابط فيديو من نيويورك، حيث يحضر أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن العالم «بدأ في رؤية الضوء في نهاية النفق»، مضيفا «لكن لم نصل إلى هناك بعد».