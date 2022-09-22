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رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد حل الدولتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
22 سبتمبر 2022 22:35

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى العمل على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وقال لبيد، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا"، مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل.
وأوضح أن معظم الإسرائيليين يفضلون حل دولتين "وأنا واحد منهم". غير أنه قال إن دولة فلسطينية في المستقبل "يجب ألا تصبح قاعدة أخرى للإرهاب". وأكد أن إسرائيل تريد العيش في أمن وسلام.
جاءت تصريحات لابيد قبل أقل من ستة أسابيع من انتخابات برلمانية مبكرة ستجري في إسرائيل في نوفمبر المقبل.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن دعمه لحل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس الماضي.

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المصدر: رويترز
يائير لابيد
حل الدولتين
الفلسطينيون
دولة فلسطينية
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