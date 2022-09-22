مقتل 34 مهاجراً غرقاً قبالة شواطئ سوريا

قال المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي إن السلطات السورية انتشلت، اليوم الخميس، 34 جثة من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية. ونقل قبرصلي عن ناجين قولهم إن القارب غادر من المنية في شمال لبنان قبل أيام. وأضاف أن من كانوا على متنه يحملون جنسيات مختلفة. وذكر كذلك أن عمليات البحث مستمرة في خضم ظروف صعبة بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية. وأكد إنقاذ 14 ناجياً. كان التلفزيون الرسمي السوري أعلن، في وقت سابق اليوم الخيس، ارتفاع عدد وفيات قارب المهاجرين إلى 28. وأضاف قبرصلي، في بيان، أن "كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري (...) مقابل منطقة المنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس"، مشيراً إلى أنه "تم العثور على ثمانية ناجين تم إسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس". ونقل البيان عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة". ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون. ولم يتضح عدد ركاب الزورق حتى الآن.