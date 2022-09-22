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الأمم المتحدة توجه تحذيراً إلى روسيا بشأن أوكرانيا

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي
22 سبتمبر 2022 21:27

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، روسيا من ضم أراضٍ أوكرانية.
وأضاف جوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن الحديث عن صراع نووي "غير مقبول بالمرة".كما حذر من أن ما يسمى بالاستفتاءات في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية سيكون عملية ضم.
ومن المنتظر إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا من غد الجمعة وحتى يوم الثلاثاء في عدة مناطق تسيطر روسيا على معظمها في شرق أوكرانيا وجنوبها، والتي تشكل مجتمعة نحو 15 بالمئة من أراضي البلاد.
وقال جوتيريش، خلال الاجتماع على مستوى الوزراء في مجلس الأمن، إنه قلق إزاء خطط إجراء "استفتاءات". 
وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا. ولوح ديميتري ميدفيديف، الذي شغل سابقا منصب الرئيس في روسيا ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، باستخدام السلاح النووي للحفاظ على الأراضي التي سيطرت روسيا عليها في أوكرانيا.
وقال ميدفيديف إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن أن تُستخدم للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا من أوكرانيا.

 

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المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
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استفتاء
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