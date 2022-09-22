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روسيا تعلن تطوع الآلاف في إطار تعبئة جزئية

جنديان روسيان
22 سبتمبر 2022 21:04

أعلنت هيئة أركان الجيش الروسي، اليوم الخميس،أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للمشاركة في العملية العسكرية الجاري في أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
يأتي ذلك إثر إعلان الرئيس الروسي الروسي التعبئة الجزئية، وهي أول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.وقال فلاديمير تسيمليانسكي متحدثا باسم هيئة الأركان لوكالة «إنترفاكس» الروسية: «في اليوم الأول من التعبئة الجزئية، وصل نحو عشرة آلاف مواطن من تلقاء أنفسهم إلى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم».وقال وزير الدفاع سيرجي شويغو: إن إعلان التعبئة يهدف إلى تجنيد 300 ألف من ذوي الخبرة للحملة الروسية في أوكرانيا، التي تعرضت مؤخرا لانتكاسات شديدة.
كانت صحيفة «نوفايا جازيتا» الروسية أعلنت احتمال استدعاء ما يصل إلى مليون شخص من جنود الاحتياط. وهو ما نفاه دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية.

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المصدر: وكالات
روسيا
تعبئة
أوكرانيا
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