لافروف يرد على اتهامات غربية بشأن أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، الاتهامات الغربية في شأن الأزمة الأوكرانية. وقال لافروف، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها بالتواطؤ مع منظمات حقوق الإنسان الدولية تعمد إلى تغطية جرائم نظام كييف". وطالب لافروف، في المقابل، بمحاسبة الحكومة الأوكرانية. تأتي تصريحات لافروف بعد أن دان وزراء خارجية مجموعة السبع إعلان روسيا "تعبئة جزئية"، معتبرين أنها "تصعيد" للأزمة الأوكرانية، وتوعدوا بفرض "عقوبات جديدة" ضد روسيا. كذلك، رفض وزير الخارجية الروسي، سلفا عمل المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن روسيا "ليس لديها أي ثقة بها". ورفض وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان، وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاستفتاءات المقررة إجراؤها في مناطق تسيطر عليه روسيا. وأكد بيان أنّ مجموعة السبع "ستفرض عقوبات جديدة محدّدة الأهداف" و"ستواصل الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا".