روسيا وأوكرانيا تنجزان صفقة تبادل أسرى

أنجزت روسيا وأوكرانيا، صفقة جديدة لتبادل الأسرى شملت ما يقرب من 300 شخص.

بموجب شروط صفقة التبادل أفرج عن 215 أوكرانياً، أغلبهم أسروا بعد سيطرة روسيا على مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية.

وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 55 أسيراً من الروس والأوكرانيين المؤيدين لموسكو.

كما أُطلق سراح عشرة أجانب بفضل وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورحب زيلينسكي، في خطاب الليلة الماضية، بالإفراج عن الأسرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن 55 من جنودها أعيدوا في أكبر عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وأضافت أنه تم نقل المقاتلين، من القوات المسلحة الروسية، إلى روسيا بطائرة عسكرية ويخضعون لفحوص طبية.

من ضمن الذين أفرج عنهم، السياسي الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك.

ومن بين القادة الخمسة الأوكرانيين المطلق سراحهم المقدَّم في الجيش دينيس بروكوبينكو ونائبه سفياتوسلاف بالامار، وكلاهما من كتيبة «آزوف» التي خاضت الكثير من المعارك في ماريوبول.

كما أطلق سراح سيرهي فولينسكي، قائد اللواء 36 مشاة بحرية، الذي نشر في أبريل الماضي رسالة بالفيديو من الموقع الذي كانت القوات تتحصن فيه في مخابئ أسفل كتل الفولاذ الضخمة في مصنع للصلب في ماريوبول. وقال في ذلك الوقت: «هذا هو نداء منا للعالم. قد يكون الأخير. ربما لم يعد أمامنا سوى بضعة أيام أو ساعات فقط».

وأجرى زيلينسكي اتصالاً عبر الفيديو مع الرجال بعد إطلاق سراحهم.

وسيبقى القادة الخمسة في تركيا حتى نهاية الأزمة. وشكر زيلينسكي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مساعدته في إنجاز الصفقة.

من بين الأجانب، الذين أفرج عنهم أيضاً، المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيان أيدن أسلين وزميله شون بينر الذين حكم عليه بالإعدام في يونيو الماضي بعد أسرهم في أوكرانيا. كما أفرج عن ثلاثة بريطانيين آخرين وأميركيين اثنين، هما ألكسندر دريك وآندي هوين، إضافة إلى كرواتي وسويدي.وقال زيلينسكي: «لقد أنقذنا حياتهم. سيعودون جميعاً إلى أوطانهم بوساطة السعودية».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن الأسرى الخمسة البريطانيين وصلوا إلى بريطانيا. أخبار ذات صلة الإمارات: ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بالحوار «الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر بروسيا

المصدر: آ ف ب