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المجر تريد رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا

فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر
22 سبتمبر 2022 17:49

نقلت  صحيفة في المجر، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان يريد أن ترفع العقوبات الأوروبية عن روسيا بحلول ديسمبر المقبل.
وخلال اجتماع داخلي للحزب الحاكم، دعا أوربان، بحسب الصحيفة، الأعضاء إلى "بذل كل ما في وسعهم للتأكد من أن أوروبا سترفع العقوبات في موعد أقصاه نهاية العام"، في وقت يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد منها.
وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، "أكدت" الحكومة المعلومات الواردة في مقال الصحيفة.
وسبق أن انتقد أوربان الاستراتيجية الأوروبية للتعامل مع روسيا خلال الأزمة الأوكرانية الحالية.
وإذا كان أوربان قد صوت على العقوبات مع شركائه الأوروبيين، فإنه حصل على إعفاء بالنسبة إلى النفط المنقول بواسطة خطوط أنابيب، وتفاوض في شأن اتفاق مع مجموعة "غازبروم" الروسية للحصول على إمدادات إضافية.
تأتي هذه الانتقادات الجديدة من بودابست للعقوبات بعدما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، لمناقشة فرض عقوبات إضافية في ضوء إعلانروسيا "التعبئة الجزئية".
وأعلنت روسيا الأربعاء تعبئة مئات الآلاف من عناصر الاحتياط ولوحت باستخدام السلاح النووي.
واعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو الموجود في نيويورك أن تشديد العقوبات "من شأنه مفاقمة الصعوبات".

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المصدر: آ ف ب
فيكتور أوربان
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العقوبات الأوروبية
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