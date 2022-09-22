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أوكرانيا تقدّم تقديراً باهظاً لكلفة الأزمة الحالية

آثار قصف محطة قطارات في أوكرانيا
22 سبتمبر 2022 16:53

قدّمت أوكرانيا، اليوم الخميس، تقديراً باهظاً لكلفة الأزمة الحالية بلغ مئات مليارات الدولارات الأميركية.
وقال أوليغ أوستنكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، خلال محاضرة نظّمها المجلس الألماني للعلاقات الدولية: «في الأيام الأولى، دمّرت 100 مليار دولار من أصولنا».
وأضاف: «أصبح المبلغ مرتفعاً أكثر من ذلك. بتنا نتحدّث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة 1000 مليار دولار»، أي ما يعادل «خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي».
وبالنسبة للعام 2022، تتوقع السلطات الأوكرانية «انخفاضاً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي» يقدّر «بين 35 و40%، أي أكبر انخفاض لإجمالي ناتجنا المحلي منذ العام 1991»، بحسب أوستنكو.
بالتالي، سيزداد عجز الميزانية «بنحو خمسة مليارات يورو شهرياً»، وفق المستشار الرئاسي. بذلك، «بدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة سبعة مليارات يورو، نتعامل كلّ شهر مع عجز خمسة مليارات».
ولفت إلى أن العجز قد يصل إلى 40 مليار دولار في العام 2023.
وبالإضافة إلى الأضرار والتكلفة العسكرية، لم يعد بإمكان أوكرانيا الاعتماد على عائدات الضرائب.
وأوضح: «من الطبيعي أن تكون في مثل هذه الظروف، مشكلة كبيرة بالنسبة للتمويل العام تكمن في كيفية جمع وتلقّي الإيرادات لميزانية الدولة».
ولفت أوستنكو إلى أن بعض الشركات «دُمّرت أو لم تعد تعمل كامل فترة النهار أو لم تعد تعمل بكامل طاقتها (...) يعني هذا أساساً أن الميزانية ستحصل بالتأكيد على أقل بكثير مما كان مخططاً له في الأصل».
وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي الحصول على برنامج مساعدات جديد ضمن جهود دولية يقودها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.
وقدّر البنك الدولي في 9 سبتمبر الجاري تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها بنحو 350 مليار دولار أميركي في حال توقفت الأزمة في ذلك التاريخ، وتوقّع «ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع استمرار» الأزمة.

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المصدر: آ ف ب
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