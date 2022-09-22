الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تلوح باستخدام السلاح النووي

ديميتري ميدفيديف (في يسار الصورة) إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
22 سبتمبر 2022 16:31

لوح ديميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، باستخدام السلاح النووي للحفاظ على الأراضي التي سيطرت روسيا عليها في أوكرانيا.
وقال ميدفيديف، وهو أيضاً رئيس روسي سابق، إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن أن تُستخدم للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا من أوكرانيا.وذكر أن الاستفتاءات، في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، ستُجرى وأنه «لا عودة إلى الوراء».
وتابع: «ستقبل روسيا ضم جمهوريتي (دونيتسك ولوجانسك) في دونباس وأراض أخرى».
وأوضح أن القوات المسلحة الروسية ستعزز حماية جميع الأراضي بشكل كبير، مضيفاً: «أعلنت روسيا أنها يمكن أن تستخدم، لتحقيق هذه الحماية، قدرات التعبئة وأي أسلحة روسية أيضاً، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية والأسلحة القائمة على أساس المبادئ الفيزيائية الجديدة».
ويتوقع على نطاق واسع أن تسفر الاستفتاءات، التي من المقرر إجراؤها اعتباراً من غد الجمعة في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأقاليم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا وجزء من إقليم ميكولايف في أوكرانيا، عن نتائج تؤيد بأغلبية ساحقة الانضمام إلى روسيا.
ووصفت كييف وحلفاؤها الغربيون الاستفتاءات، التي أُعلن عن تنظيمها قبل أيام قليلة بأنها صورية.
وإذا ضمت تلك الأراضي رسمياً إلى روسيا الاتحادية بموجب الاستفتاءات المزمعة، فستكون تلك المناطق مستحقة للحماية بالأسلحة النووية الروسية، بموجب عقيدة موسكو النووية.
وتولى ميدفيديف رئاسة روسيا في الفترة من 2008 إلى 2012.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بالحوار
الأمم المتحدة توجه تحذيراً إلى روسيا بشأن أوكرانيا
المصدر: رويترز
ديمتري مدفيديف
ديميتري ميدفيديف
أسلحة نووية
سلاح نووي
أوكرانيا
استفتاء
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©