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ماكرون: الهدف هو التفاوض على تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
22 سبتمبر 2022 13:35

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هدف التفاوض على تسوية سلمية للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا ما يزال قائما.
وقال ماكرون لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية إن فرنسا تريد أن تصد أوكرانيا هجمات روسيا وأن تستعيد سيطرتها.
وذكر الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع أن الخطط التي صرح بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إعلان التعبئة العسكرية الجزئية من أجل العملية العسكرية في أوكرانيا كانت "خطأ" وستؤدي إلى زيادة عزلة موسكو.

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المصدر: وكالات
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إيمانويل ماكرون
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