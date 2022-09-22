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زلزال قوي يضرب المكسيك

زلزال
22 سبتمبر 2022 10:44

هز زلزال عنيف بلغت قوته 6.5 درجات المكسيك صباح الخميس، على ما أعلن المركز الوطني للزلازل.
وحُدد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.

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المصدر: وكالات
زلزال
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