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بايدن يعلن تخصيص 3 مليارات دولار لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي العالمي

جو بايدن
22 سبتمبر 2022 09:03

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، عن تقديم حكومة بلاده، لأكثر من 2.9 مليار دولار إضافية كمساعدات جديدة هذا العام لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي العالمي، تضاف إلى 6.9 مليار دولار من المساعدات الحكومية التي سبق وأن تم قدمتها بلاده هذا العام لدعم الأمن الغذائي العالمي.

وقال بايدن في كلمته أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة، للأمم المتحدة إن حكومة الولايات المتحدة ستقدم 2 مليار دولار إضافية كمساعدات إنسانية عالمية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتا إلى أن هذا التمويل سيزيد من قدرة برامج الأمن الغذائي الطارئة في تلك البلدان الأكثر تضررًا من الوباء وأزمة المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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المصدر: وام
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الأمن الغذائي العالمي
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