وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون مجدداً دعمهم لأوكرانيا
وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون مجدداً دعمهم لأوكرانيا
22 سبتمبر 2022 08:36
قالت وزارة الخارجية اليابانية إن وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا مجددا تعاونهم لدعم أوكرانيا في محاولتها لصد العملية العسكرية الروسية. وخلال اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع في نيويورك على هامش أعمال الدورة السنوية الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أيضا معهم تعزيز دور الأمم المتحدة وقضايا إقليمية مختلفة، وفقاً لما نقلته وكالة كيودو للأنباء عن الوزارة.