كوريا الشمالية تنفي بيع أسلحة أو ذخائر لروسيا

نفت بيونج يانج رسمياً الأربعاء الاتّهامات التي وجّهتها إليها واشنطن ومفادها أنّ كوريا الشمالية تصدّر أسلحة وذخائر إلى روسيا بعدما استنزفت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخازن القوات الروسية من الأسلحة والذخيرة. وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لم نقم مطلقاً بتصدير أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل، ولا نعتزم فعل ذلك" في المستقبل. ويأتي البيان الكوري الشمالي بعد أن أعلن البيت الأبيض في وقت سابق من شهرسبتمبر الجاري أنّ موسكو اشترت من بيونج يانج قذائف مدفعية وصواريخ. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنّ الولايات المتّحدة تعتقد، استناداً إلى معلومات استخبارية رفعت السرية عنها، أنّ المشتريات الروسية من الأسلحة الكورية الشمالية "يمكن أن تتضمن حرفياً ملايين الرصاصات والصواريخ والقذائف المدفعية". لكنّ كيربي لفت يومها إلى أنّ عمليات شراء الأسلحة هذه لم تنته بعد وأنّ ما من دليل على أن هذه الأسلحة استخدمت بالفعل في أوكرانيا.