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الإعصار "فيونا" يتقدّم نحو برمودا ترافقه رياح قوية

صورة الإعصار "فيونا" بالأقمار الصناعية
22 سبتمبر 2022 01:52

واصل الإعصار القوي "فيونا"، الأربعاء، تقدّمه نحو أرخبيل برمودا ترافقه رياح بلغت سرعتها 215 كلم/ساعة، وذلك بعدما عاث خراباً في منطقة البحر الكاريبي، ولا سيّما في بورتوريكو حيث خلّف أضراراً كبيرة وقطع الماء والكهرباء عن الغالبية العظمى من السكان.
يتحضّر أرخبيل "برمودا"، الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 64 ألف شخص، لوصول الإعصار في وقت متأخر من يوم الخميس، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير ومقرّه ميامي.
في واشنطن، طلبت وزارة الخارجية من الأميركيين الراغبين بالسفر من برمودا وإليها إعادة النظر في قرارهم السفر إلى الأرخبيل والاستعجال في مغادرته.
وقالت الوزارة إنّه "يتعيّن على الأميركيين الموجودين في برمودا والذين يرغبون في مغادرة الجزيرة أن يفعلوا ذلك الآن قبل أن يصل الإعصار فيونا".
وازدادت شدّة "فيونا" ليل الثلاثاء-الأربعاء لتصبح إعصاراً من الفئة الرابعة على مقياس "سافير-سيمبسون" المؤلف من خمس فئات تصاعدية.
وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 215 كلم/ساعة.
ويواصل الإعصار ابتعاده عن جزر توركس وكايكوس التي ضربها الثلاثاء.
وبالإضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة التي تسبب بها في منطقة الكاريبي، خلّف الإعصار أربعة قتلى في بورتوريكو وقتيلين في جمهورية الدومينيكان وقتيلاً في غوادالوب.

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المصدر: آ ف ب
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