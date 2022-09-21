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زيلينسكي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة حول روسيا

زيلينسكي يلقي خطابا عن بعد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
22 سبتمبر 2022 01:44

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى تشكيل محكمة خاصة حول روسيا.
كما طالب زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه من كييف مباشرة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، إلى إقامة صندوق لتعويض أوكرانيا.
كانت الأمم المتحدة سمحت استثنائيا لزيلينسكي بإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عن بعد حيث ينص نظام المنظمة الدولية على أن تلقى الخطابات حضوريا.
ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا وحرمانها من حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

 

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
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