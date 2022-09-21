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كوريا الشمالية ترد على اتهام بإرسال بأسلحة إلى روسيا

حريق جراء قصف في أوكرانيا
22 سبتمبر 2022 01:34

ردت كوريا الشمالية على تقارير من دول غربية اتهمتها بإرسال أسلحة وذخائر إلى روسيا.
وقالت بيونج يانج إنها لم تزود روسيا مطلقا بأسلحة أو ذخيرة ولا تخطط للقيام بذلك في المستقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيان.
كانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بأنها تتزود بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.
وقال مسؤول أميركي، طالباً عدم كشف هويته، إن "وزارة الدفاع الروسية تحصل على ملايين الصواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا" في انتهاك محتمل للقرارات الدولية.
وأضاف المسؤول أن عمليات الشراء هذه "تدل على أن الجيش الروسي لا يزال يواجه نقصاً حاداً سببه جزئياً العقوبات" التي فرضها الغربيون على موسكو إثر الأزمة الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
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