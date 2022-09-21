الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز جاهزيته القتالية
شي جين بينج الرئيس الصيني
22 سبتمبر 2022 01:18
دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، مجدداً، الأربعاء، القوات المسلحة في بلاده إلى التركيز في مهمتها للاستعداد للحرب. وفي تصريحات أدلى بها في ندوة للجيش، قال إنه يجب الاستعداد بناء على "متطلبات الوضع والمهمات الجديدة"، حسبما جاء في تقرير للتلفزيون الرسمي الصيني. وذكر شي أنه تم تحقيق "إنجازات تاريخية" في إصلاح الجيش على مدار العقد الماضي. وذكر التقرير أن الندوة تعد ترتيبات للإصلاحات المستقبلية للجيش. تأتي تصريحات شي في وقت يشهد خلافات بين الصين والولايات المتحدة عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مشيرة إلى ضرورة إعادتها للوطن.