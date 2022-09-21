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عبدالله بن زايد يبحث آفاق التعاون في الطاقة والاقتصاد والاستثمار

عبدالله بن زايد يلتقي ليفيا أجوستي
22 سبتمبر 2022 01:31

نيويورك (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة. 

فقد التقى سموه معالي ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا، ومعالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراق ومعالي إيليا داركياشفيلي وزير خارجية جورجيا، ومعالي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا، ومعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، ومعالي بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، ومعالي فلاديمير نوروف وزير خارجية أوزبكستان، ومعالي ليفيا أجوستي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاتحادية السويسرية، ومعالي محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. 

وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة قطاعات، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصادية والتعليمية والسياحية والاستثمارية والثقافية. 

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كما تم استعراض الجهود العالمية المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي، خصوصاً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل في أبوظبي.

وناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية للعام للأمم المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية وقضايا المنطقة.

 وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ديفيد بيسلى، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حيث جرى بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي، في إطار التزام الدولة بالعمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات الإنسانية الطارئة، والعمل على تقديم الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر تضرراً.

 حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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