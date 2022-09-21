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الإمارات: حريصون على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع بريطانيا

الإمارات: حريصون على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع بريطانيا
22 سبتمبر 2022 01:30

نيويورك (وام) 

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حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين. 
وأكد معالي المرر، في مداخلة، حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الشركاء البريطانيين، لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا، وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات، مثل تغير المناخ والاستدامة والاقتصاد والتنمية، بما في ذلك عبر العمل ضمن برنامج «الشراكة من أجل المستقبل»، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني. 
وقال معاليه: «نثمن التعاون والتنسيق الوثيق وتقارب الرؤى بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجلس الأمن، ومنها المسائل الموضوعية والقضايا العربية، فنحن نقدر الدور المحوري للمملكة المتحدة في المجلس بشأن تلك القضايا، والتزامها تجاه تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، بما في ذلك كونها الحامل للقلم في عدد من القضايا العربية في المجلس». 
وتتطلع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة العمل مع المملكة المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

بريطانيا
خليفة شاهين المرر
مجلس التعاون الخليجي
المملكة المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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