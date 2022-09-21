تحذيرات من انهيار وقف إطلاق النار في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

حذر مصدر سياسي ليبي من أن الصراع المتفاقم بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا قد يدفع نحو انهيار المسار العسكري بين الأطراف، وهو ما يتطلب تدخلاً أممياً عاجلاً، للدفع نحو التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وأشار المصدر المنخرط في اجتماعات تنظمها الأمم المتحدة لحل الانسداد السياسي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا تبحث عن آلية واضحة تضمن التوصل لحل للصراع الراهن بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، إضافة للحفاظ على وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف العسكرية في جنيف أكتوبر 2020.

ومن جانبها، أعربت البعثة الأممية، أمس، عن التزامها بتحقيق السلام في ليبيا، عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، مؤكدة في تدوينة نشرتها عبر «فيسبوك» بمناسبة اليوم الدولي للسلام، أنها تواصل العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام، والوصول للانتخابات، التي يطالب بها الشعب الليبي.

وفي هذه الأثناء، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن التدخل الخارجي السلبي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين، ولا يزال يعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة، مشدداً في الوقت نفسه على أن المجلس الرئاسي ملتزم بدوره المرسوم، وفق الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة العليا في البلاد، ويمثل وحدتها محلياً ودولياً وقيادة القيادة العليا للجيش الليبي.

وأشار المنفي، في كلمة بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إلى أن المجلس الرئاسي يدعم الجهود التي أفضت إلى استئناف النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما يحققه من مصالح وطنية واستقرار في الأسواق الدولية، مؤكداً على أن المسؤوليات تحتم على المجلس الرئاسي العمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يحرص على إدارة شفافة وعادلة لعوائد النفط، ثروة كل الليبيين بشكل يحيد المال العام عن الصراع السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين بمختلف مناطق البلاد، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد.