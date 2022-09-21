ألمانيا تريد منع تصعيد بين الناتو وروسيا

شولتس خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة
21 سبتمبر 2022 23:57
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، حرصه على منع حدوث تصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت موسكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال شولتس إن ألمانيا دائما ما دعمت أوكرانيا بصورة شاملة لكنها كانت تراعي في الوقت نفسه عدم حدوث مثل هذا التصعيد "وسنواصل السير في هذا الطريق بالضبط". وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن قرار بوتين التعبئة الجزئية يظهر أن خطط روسيا لم تنجح "بسبب الدعم المالي والعسكري الشامل لأوكرانيا من قبل أصدقائها وحلفائها ولاسيما ألمانيا". يشارك شولتس، حاليا، في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. كان بوتين أعلن، في وقت سابق من اليوم، التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة. وذكرت قناة "ار. تي" التلفزيونية الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء 300 ألف فرد من جنود الاحتياط للخدمة الفعلية.