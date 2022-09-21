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دول تتعهد بمنع مجاعة في القرن الأفريقي

آثار الجفاف في كينيا
21 سبتمبر 2022 23:20

تعهدت مجموعة من الدول، اليوم الأربعاء، بتقديم مئات الملايين من الدولارات دعماً إضافياً لمنطقة القرن الأفريقي، في وقت دقت فيه ناقوس الخطر إزاء حدوث جفاف في المنطقة ومجاعات تلوح في الأفق في الصومال ودول أخرى.
تشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، ويقول خبراء إنها تقترب من تسجيل خامس موسم دون أمطار.
تحذر الأمم المتحدة من أن مناطق في الصومال ستشهد مجاعة في الأشهر المقبلة. وهذه التقديرات هي أكثر حدة مما كانت عليه في عام 2011، عندما تسببت المجاعة في وفاة أكثر من ربع مليون صومالي، نصفهم من الأطفال.
وقال المبعوث الصومالي الخاص بشأن الجفاف عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، في فعالية في نيويورك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "حان الآن وقت العمل". وحث قادة العالم على تقديم تعهدات سخية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الناس في القرن الأفريقي على مشارف "كارثة إنسانية".
وأعلنت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور أن واشنطن ستقدم 151 مليون دولار أميركي إضافية لتلبية الاحتياجات في الصومال.
كما تعهدت إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، في فعالية الأربعاء، بتمويل إضافي للاستجابة للأزمة، إلا أن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لفت إلى وجود حاجة لمزيد من الأموال.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساعدة جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار أميركي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

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المصدر: وام
الجفاف
كينيا
القرن الأفريقي
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