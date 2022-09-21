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مصارف لبنان تواصل الإغلاق بعد سلسلة اقتحامات

شابة تقتحم مصرفا في بيروت للحصول على مدخراتها
21 سبتمبر 2022 23:03

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الأربعاء، استمرار المصارف في إغلاق أبوبها في الوقت الحاضر في ظل عمليات اقتحام متعددة لفروع بنوك من قبل مدخرين للحصول على مدخراتهم.
وقال الجمعية، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي "نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها الموجودين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات".
كانت جمعية مصارف لبنان قد قررت يوم الجمعة الماضي إقفال المصارف لثلاثة أيام بعد ما شهد عدد من فروع المصارف في مناطق متعددة من لبنان اقتحامات من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم.  
وحصل بعض مقتحمي المصارف على جزء من ودائعهم وسلم بعضهم أنفسهم للقوى الأمنية.
وأقفلت المصارف بالفعل أيام 19، 20، و21 سبتمبر الجاري استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة. 


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