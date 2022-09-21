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السجن لضابط أميركي سابق في جريمة قتل «فلويد»

جورج فلويد
21 سبتمبر 2022 22:53

قضت محكمة أميركية اليوم الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات على ضابط شرطة سابق في مينيابوليس أقر بالذنب في تهمة المساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي أثارت وفاته غضبا في أنحاء العالم.

وظهر توماس لين عبر رابط فيديو في جلسة استماع وجيزة لإصدار الحكم في محكمة مقاطعة هنيبين من سجن اتحادي في كولورادو، حيث يقضي بالفعل عقوبة مدتها سنتان ونصف السنة بعد أن أدانته هيئة محلفين في فبراير بتهم تتعلق بانتهاك الحقوق المدنية لفلويد.

كان لين (39 عاما) واحدا من أربعة ضباط متورطين في الاعتقال الذي أفضى إلى موت فلويد في 25 مايو 2020 خارج متجر بقالة في مينيابوليس حيث كان يشتبه في استخدامه ورقة 20 دولارا مزيفة لشراء سجائر.

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المصدر: وكالات
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