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رئيس لبنان: ملف ترسيم الحدود البحرية أصبح في خواتيمه السعيدة

رئيس لبنان: ملف ترسيم الحدود البحرية أصبح في خواتيمه السعيدة
21 سبتمبر 2022 22:44

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الأمور في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أصبحت في خواتيمها السعيدة ولبنان سيحصل على ما يستحق من ثروات.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، نقل عن الرئيس بعد لقائهما في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الأربعاء، تأكيده أن "الأمور أصبحت في خواتيمها السعيدة" في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأن لبنان " سيحصل على ما يستحق من ثروات".

ولفت إلى أن "لا أحد يستطيع أن يتخلى عن حقه السيادي في ظل الموقف اللبناني الواحد ووقوف الشعب اللبناني كله وراء هذا الموقف"، مؤكدا "على ضرورة عدم حصول فراغ على الصعيدين الحكومي والرئاسي".

وشدّد الخطيب على "أهمية تأليف حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن وعلى أن يتحمل الجميع المسؤولية والتعاون لإنقاذ البلد وانتشال الناس من الواقع المزري الذي يعانون منه".

يذكر أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين كان قد زار لبنان في 9 سبتمبر الجاري وقدم اقتراحات جديدة للبنان في ملف الترسيم، وعرض على المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الاسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات.

 

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