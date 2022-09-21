وساطة سعودية تنقذ حياة مغربي محكوم بالإعدام في روسيا
الأسرى لدى وصولهم إلى السعودية
21 سبتمبر 2022 22:42
أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء، أن الشاب المغربي إبراهيم سعدون، الذي أدين بالإعدام من قبل انفصاليين موالين لروسيا في أوكرانيا، كان من بين المُفرج عنهم، في إطار وساطة سعودية. ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورة للمفرج عنهم خلال وصولهم إلى أرض السعودية، وقد بدا شاب يشبه سعدون في مقدمة الخارجين من الطائرة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن نجاح مبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا. وكان إبراهيم قد سافر إلى أوكرانيا من أجل متابعة دراسته في كلية الديناميكا وتكنولوجيا علم الفضاء، حيث كان حسب والده من بين الطلبة النوابغ والمتفوقين. وأكد الطاهر سعدون والد الشاب المغربي، في تصريح صحفي، أن ابنه صاحب الجنسية الأوكرانية منذ سنة 2020، قد اضطر للعمل مع القوات الأوكرانية مجبرا كمترجم، ولم يشارك يوما في القتال إلى جانبهم.