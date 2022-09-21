كازاخستان تجري انتخابات رئاسية مبكرة في نوفمبر

أعلنت كازاخستان أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 20 نوفمبر المقبل، وفق مرسوم نشر لليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للرئاسة. يأتي هذا الإعلان بعد أن أقر الرئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف مؤخراً تشريعات تحدد المدة الرئاسية في هذه الدولة، الواقعة في آسيا الوسطى، بولاية واحدة من سبع سنوات. واعتبر الرئيس توكاييف، أمام نواب البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، أن الانتخابات جزء من حزمة إصلاحات تهدف لتأسيس "معايير جديدة بالكامل" للحياة السياسية، مع "قوانين عادلة ومفتوحة". وجاء في المرسوم، الذي وقعه توكاييف ونشر اليوم، أن الانتخابات التي ستجرى في كازاخستان في نوفمبر "تطلق دورة انتخابية من شأنها إعادة ضبط النظام السياسي بالكامل بشكل جذري". وأضاف توكاييف في المرسوم "توصلنا إلى توازن أمثل بين فروع السلطة"، و"تم استكمال إعادة توزيع الصلاحيات من الرئيس إلى البرلمان". خلف توكاييف الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف عام 2019.