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روسيا تفرج عن أسرى من 5 دول بوساطة سعودية

الأمير محمد بن سلمان
21 سبتمبر 2022 20:34

أفرجت روسيا، اليوم الأربعاء، عن عشرة من أسرى الحرب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إنه انطلاقاً من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة، تم نجاح وساطة سموه بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا».

وقد قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وفي هذا الصدد أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

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