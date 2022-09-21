رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق ترامب

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، دعوى مدنية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعائلته بتهمة الاحتيال.

وتتهم المدعية ترامب وعائلته بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

وقالت جيمس للصحفيين، إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار أميركي، إضافة إلى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي"، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات.

وأشارت المدعية العامة لولاية نيويورك إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل. أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية البرازيل في نيويورك

المصدر: آ ف ب