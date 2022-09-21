إرسال أول بعثة روسية-أميركية إلى الفضاء منذ أزمة أوكرانيا
رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو (يمين) مع رائدي الفضاء الروسيين
21 سبتمبر 2022 20:16
أطلقت روسيا والولايات المتحدة الصاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان، اليوم الأربعاء. وهذه أول بعثة مشتركة بين البلدين منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عقب ذلك على روسيا. من المقرر أن يقضي الثلاثي، الموجود على متن الصاروخ، ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.وعرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكموس" عملية الإطلاق في بث مباشر. وتتابع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" البعثة أيضا من قاعدة بايكونور، وقالت إن الصاروخ أطلق بسلاسة وإن الطاقم يعمل بشكل جيد. يوجد على متن كبسولة "سويوز" رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو من وكالة ناسا. في حديثه قبل بضعة أسابيع، وصف روبيو الرحلة بأنها "مهمة تحظى بأهمية بشكل لا يصدق"، وقال إنه أصبح "صديقا حميما" لزملائه في الطاقم الروسي. ووصف روبيو التعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) بأنه "جيد وقوي"، على الرغم من الخلافات بين موسكو وواشنطن. يوجد على متن محطة الفضاء الدولية قائد البعثة رقم 67 ، أوليج أرتيمييف، إلى جانب زملائه رواد الفضاء دينيس ماتفيف وسيرجي كورساكوف. وهناك رواد فضاء من ناسا وهم بوب هاينز وكجيل ليندجرين وجيسيكا واتكينز بالإضافة إلى الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية.