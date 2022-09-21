بايدن يندد بتصريحات بوتين «المتهورة»

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات حادة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن الرئيس الروسي "انتهك بوقاحة" ميثاق الأمم المتحدة عندما هاجم أوكرانيا.
وقال بايدن "روسيا انتهكت بوقاحة المبادىء الأساسية لميثاق الامم المتحدة"، مضيفا أن القوات الروسية هاجمت المدارس وسكك الحديد والمستشفيات الأوكرانية كجزء من هدفها "إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة".
وحذر بايدن من أنه "لا يمكن الانتصار في حرب نووية، ولا يجب خوضها أبدا"، قائلاً "نرى اتجاهات مقلقة. روسيا توجه تهديدات نووية غير مسؤولة لاستخدام الأسلحة النووية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على إجراءات أساسية للحد من التسلح".