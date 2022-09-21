حلف الناتو يرد على إعلان بوتين التعبئة

علق ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته ضد الغرب. وقال ستولتنبرج، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "هذا خطاب نووي خطير... هذا ليس بالأمر الجديد، لقد فعل ذلك مرات عدة من قبل". وأضاف الأمين العام للحلف "سنحافظ على هدوئنا وسنواصل دعم أوكرانيا". وأعلن الرئيس الروسي، في وقت سابق اليوم، "تعبئة جزئية" للروس في سن القتال. وقال بوتين، في كلمة متلفزة مسجلة "أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة". وأضاف "مرسوم التعبئة الجزئية وقع" وسيدخل حيز التنفيذ "اليوم" الأربعاء. وشدد بوتين "نحن نتحدث فقط عن تعبئة جزئية" في حين سرت أشاعات في الساعات الأخيرة عن إعلان تعبئة عامة. وأكد الرئيس الروسي "في وجه التهديد" الذي يطرحه "نظام كييف النازي، سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا". وأضاف بوتين "هدف الغرب هو إضعافنا وشق صفوفنا وتدمير روسيا". ومضى يقول إن الغرب يريد "القضاء على مراكز التطوير السيادية والمستقلة" في العالم ليعزز صفوفه.