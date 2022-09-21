بايدن يعلن مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي في العالم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي في العالم.

وكشف بايدن، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مساعدة جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار أميركي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

تُضاف هذه المساعدة الجديدة إلى مبلغ 6.9 مليار دولار وعدت به واشنطن لمكافحة الجوع في العالم.

وسيوزع هذا المبلغ على النحو التالي: مليارا دولار للتدخلات الإنسانية العاجلة، 783 مليوناً لمشاريع تنمية على فترات أطول، ومساهمة بقيمة 150 مليون دولار في "برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي" Global Agriculture and Food Security Program.

وهذا البرنامج هو منصّة دولية أُطلقت على مستوى مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى عام 2008.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "التداعيات المتراكمة للوباء وللأزمة المناخية التي تتفاقم، ولارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وللنزاعات الطويلة الأمد تسببت باضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وبارتفاع في أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي".

وأشار إلى أن هذه المساعدة الأميركية "ستنقذ أرواحًا من خلال التدخلات العاجلة والاستثمار على المديَين المتوسط والطويل في المساعدة في الأمن الغذائي".

ودعا قادة العالم المجتمعون في نيويورك، أمس الثلاثاء، إلى مضاعفة الجهود لمكافحة انعدام الأمن الغذائي المتزايد.

في تصريح مشترك، أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وكولومبيا ونيجيريا وإندونيسيا "التزامها بالعمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع وبالتنسيق لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لمئات ملايين الأشخاص في كافة أنحاء العالم".

وتعهّدت خصوصًا بزيادة مساعداتها المالية للمنظمات الإنسانية وبعدم فرض قيود على أسواق الغذاء والأسمدة. أخبار ذات صلة بايدن يعلن تخصيص 3 مليارات دولار لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي العالمي الإمارات: التزامنا راسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق

المصدر: آ ف ب