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قتلى وجرحى بانفجار في كابول

عمال ينظفون آثار انفجار في كابول
21 سبتمبر 2022 18:27

ذكر مسؤولو أمن، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال خالد زدران المتحدث باسم الشرطة، إن 13 شخصاً آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع داخل مطعم في دائرة الشرطة الثالثة بالمدينة.
وأضاف زدران أن قوات الأمن تحقق في الحادث لمعرفة سبب الانفجار.
في بادئ الأمر، أعلنت مصادر محلية أن الانفجار وقع خلال وقت الغداء، حيث كان معظم رواد المطعم من موظفي شركة الكهرباء الحكومية التي تقع بالقرب من موقع الانفجار. إلا وسائل إعلام ذكرت أن الانفجار ناجم عن تسرب في أسطوانة غاز.

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المصدر: د ب أ
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