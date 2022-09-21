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«الصحة العالمية» تكشف مفاجأة بشأن الأمراض غير المعدية

«الصحة العالمية» تكشف مفاجأة بشأن الأمراض غير المعدية
21 سبتمبر 2022 18:52

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 74% من حالات الوفاة في أنحاء العالم، مضيفة أن كل ثانيتين، يتوفى شخص أقل من 70 عاماً من مثل هذه الأمراض.
وجاء في تقرير المنظمة أن أمراض القلب والأوعية الدموعية والسرطانات وأمراض التنفس المزمنة والسكرى مسؤولة عن 80% من حالات الوفاة المبكرة بسبب أمراض غير معدية.
وقال بينت ميكيلسين مدير قسم الأمراض المعدية بالمنظمة في جنيف، إنه من الواضح ما يجب عمله. على الأشخاص اتباع ممارسات وقائية، يشمل ذلك الحد من استهلاك الكحوليات والتبغ، وتناول طعام صحي وممارسة المزيد من الرياضة واستنشاق الهواء النقي.
وقالت المنظمة، إن 85% من الأشخاص المرضى يعيشون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعني أنهم غالباً ما تكون لديهم فرصة ضئيلة لتلقي العلاج الملائم.
وأوضحت المنظمة أن طول تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض غير المعدية وارتفاع تكاليفها، بالإضافة إلى خسارة الدخل بسبب الابتعاد عن العمل، يدفع الملايين من الأشخاص للفقر سنوياً وتقييد التنمية.
ومن الممكن أن تجلب المساعدة الإضافية لهذه الدول ميزة اقتصادية من خلال مساعدة الأشخاص على العودة للعمل.
وتودي الأمراض غير المعدية بحياة 41 مليون شخص سنويا. وأشارت المنظمة إلى أنه في حال تم التدخل بصورة فعالة، يمكن إنقاذ 39 مليون شخص بحلول عام 2030، ويمكن أن يعيش عدد لا حصر له من الأشخاص لفترة أطول .
وأطلقت المنظمة منصة بيانات تفاعلية يتم من خلالها رصد الوضع في كل دولة. وتظهر المنصة أن السويد والنرويج وإيطاليا وأستراليا لديهم أقل معدلات من الأمراض غير المعدية.
كما يمكن استخدام المنصة لعقد مقارنات. على سبيل المثال، على عكس ألمانيا، فرنسا تعاني مشاكل أكبر تتعلق بالبدانة والتغذية السيئة، مع ذلك يمارس الفرنسيون نشاطاً بدنياً أكبر. ويوجد بإيطاليا نسبة أكبر ممن يحتسون الكحوليات، ولكن معدل الإصابة بأمراض القلب لديها أقل من ألمانيا.

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