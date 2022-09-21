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زيلينسكي يحذر العالم من الفزع من تهديدات بوتين
زيلينسكي يحذر العالم من الفزع من تهديدات بوتين
21 سبتمبر 2022 17:44
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع محطة بيلد التلفزيونية الألمانية الأربعاء، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم هذا السلاح في الحرب في أوكرانيا بعد أن لوح به.
وقال الرئيس الأوكراني، بحسب مقتطفات من هذه المقابلة «لا أعتقد أن هذه الأسلحة ستستخدم. لا أعتقد أن العالم سيسمح له باستخدام هذه الأسلحة».
وحذر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلاً إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
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المصدر: وكالات
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